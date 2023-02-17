МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Индекс цен производителей (PPI) в Германии в январе по сравнению с тем же периодом предыдущего года вырос сильнее прогноза, но темпы годового роста замедляются уже четвертый месяц подряд. Индекс FTSE 100 обновил максимум на позитивных финансовых отчетах

Эти данные, опубликованные в пятницу Федеральным бюро статистики, сигнализирует о том, что инфляция в крупнейшей экономике Европы, возможно, начинает снижаться.

Цены на промышленные товары в январе выросли на 17,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как аналитики ожидали, что рост составит 16,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей в январе упал на 1,0%.