МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Индекс цен производителей (PPI) в Германии в январе по сравнению с тем же периодом предыдущего года вырос сильнее прогноза, но темпы годового роста замедляются уже четвертый месяц подряд.

Лондонская фондовая биржа

Индекс FTSE 100 обновил максимум на позитивных финансовых отчетах

Эти данные, опубликованные в пятницу Федеральным бюро статистики, сигнализирует о том, что инфляция в крупнейшей экономике Европы, возможно, начинает снижаться.

Цены на промышленные товары в январе выросли на 17,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как аналитики ожидали, что рост составит 16,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей в январе упал на 1,0%.