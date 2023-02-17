ПАРИЖ, 17 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в январе ускорилась до 6%, согласно окончательным данным Национального института статистики Франции (Insee), опубликованным в пятницу. В ЕС выразили беспокойство по поводу инфляционной политики США

"Рост потребительских цен в январе составил 6%, что составляет прирост в 0,4% по сравнению с декабрём", — сообщается в отчете.

Это обусловлено повышением цен на продукты питания и на энергоносители.

"За месяц цены на энергоносители выросли на 3,9% в связи с ростом стоимости нефтепродуктов (+6,7%), что связано с окончанием действия скидки на топливо и ростом цен на газ (+7,9%)", — говорится в тексте.

В годовом исчислении рост цен на продовольственные товары составил 13,3%, а на энергоносители – 16,3%.

По прогнозам Банка Франции, пик инфляции придется на первую половину 2023 года, после этого она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% к концу 2024 года. В декабре сообщалось, что производители продуктов во Франции попросили ритейлеров поднять цены на товары на 15-25% с начала 2023 года на фоне инфляции и роста цен на производство.