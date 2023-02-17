БРЮССЕЛЬ, 17 фев — ПРАЙМ. Количество корпоративных банкротств в Евросоюзе в последнем квартале прошлого года оказалось самым высоким с начала наблюдений, говорится в релизе статистического бюро ЕС — Евростата. СМИ раскрыло, чем обернется для Китая банкротство США

"Количество заявлений о банкротстве среди предприятий ЕС существенно увеличилось в четвертом квартале 2022 года — на 26,8% по сравнению с предшествовавшим кварталом, и достигло самого высокого уровня с начала сбора данных в 2015 году", — сообщается в нем.

Число заявлений о банкротстве росло в течение всех четырех кварталов 2022 года, отмечается также в релизе.

"Во всех секторах было зарегистрировано увеличение числа банкротств в четвертом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом", — также говорится в сообщении.