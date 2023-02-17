ДУШАНБЕ, 17 фев — ПРАЙМ, Лидия Исамова. Общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 января текущего года составил 3 миллиарда 228,3 миллиона долларов, снизившись на 15,4 миллиона за год, сообщил журналистам министр финансов страны Файзиддин Каххорзода. Таджикистан нарастил торговлю с ЕАЭС в 2022 году

"Общий объем внешнего долга Таджикистана на 1 января текущего года составил 3 миллиарда 228,3 миллиона долларов, что составило 28,5% к ВВП республики. Снижение внешнего долга с 3 миллиардов 243,7 миллиона долларов — с начала прошлого года на 15,4 миллионов долларов меньше, чем в начале 2022 года — произошло из-за сокращения государственного долга", — сказал он.

По словам министра, на обслуживание внешнего долга было направлено 254,6 миллионов долларов.

Кроме того, по словам главы минфина, центробанк Таджикистана в течение года полностью погасил свои задолженности перед Международным валютным фондом, Китаем и Исламским банком развития.

"За минувший год было подписано 19 соглашений на сумму 664,9 миллиона долларов, из них 92%, или 612,3 миллиона, — гранты", — заключил Каххорзода.