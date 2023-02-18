МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Проведение эксперимента в РФ по внедрению таможенного мониторинга запланировано с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале российского правительства. На официальном сайте кабмина отмечается, что премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подписано постановление о параметрах эксперимента. Правительство увеличило размер грантов для аграриев

"Правительство определило параметры эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга. Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга планируется провести с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства.

Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет сверять информацию из таможенных деклараций участников эксперимента со сведениями из их внутренних систем учета товаров. В эксперименте будут участвовать уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, которые предоставят доступ к своим информационным ресурсам.

"Если система выявит несоответствие в данных, то компания получит: информацию о рисках, предложение самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. Это позволит снизить число очных проверок, что также сократит издержки на их сопровождение", — отметили в кабмине.