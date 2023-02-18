МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. На российском рынке труда сохраняется стабильная ситуация, число безработных постепенно снижается, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами

"Ситуация в части безработицы в России остается стабильной", — передает ее слова аппарат вице-премьера.

Как сообщается, количество зарегистрированных безработных в стране сократилось на пять тысяч – до 559 тысяч человек, а регистрируемая безработица остается на отметке 0,7 процента.

Минтруд в рамках мероприятия представил анализ по рынку труда за прошлый год. Согласно информации ведомства, безработица достигла минимального за 2022 год значения – 3,7%, а число безработных снизилась на 445 тысяч человек или 13,8 процента. В службы занятости обратилось в общей сложности 3,2 миллиона россиян. Врач объяснила, почему нельзя ходить на работу больным

В региональном разрезе в 68 российских субъектах уровень безработицы по методологии МОТ снизился с марта 2022 года, в 13 — вырос, а в четырех — не изменился.

Кроме того, министерство отметило рост средней продолжительности периода безработицы на конец прошлого года до 4,6 месяца с 4,3 месяца в 2021 году. Как отмечается, среднее время поиска работы при посредничестве карьерных консультантов составило примерно 3,5 месяца.

Самыми востребованными оказались специалисты в социальной сфере, строительстве и добыче полезных ископаемых.