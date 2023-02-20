МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. За последние полгода в России существенно возросла стоимость строительных работ, пишут "Известия". Хуснуллин проконтролирует бюджетные расходы на строительство объектов

По словам директора департамента сметного ценообразования ГК "Гранель" Елены Мироновой, в январе цены на строительство жилых домов повысились на 9%, а за предыдущие полгода они выросли на 8%. При этом за последний месяц стройматериалы подорожали на 2%, а за полгода — на 5%.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев считает, что повышение цен вызвано дефицитом кадров в строительной отрасли.

"Чтобы удержать строителей, компании регулярно индексируют их заработную плату… Это ведет к росту себестоимости строительства", — пояснил он, добавив, что указанная тенденция негативно образом отражается на маржинальности девелоперов и доступности жилья.