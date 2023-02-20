МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Число вакансий в России для инвестиционных аналитиков и брокеров хоть и снизилось, но незначительно, в то же время рынок можно считать дефицитным, что объясняет превышение предлагаемой зарплаты над ожидаемой, рассказала РИА Новости руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. Брокеры прекращают продажу недружественных бумаг неопытным инвесторам

"На фоне масштаба событий в инвестиционной среде в 2022 году можно сказать, что рынок труда в данной сфере отреагировал лишь небольшой коррекцией… число вакансий для инвестаналитиков и биржевых брокеров снизилось почти одинаково – на 20% к уровню 2021 года", — сказала она. Относительно небольшое падение спроса на инвестаналитиков и биржевых брокеров связано, скорее всего, с тем, что инвестиционная деятельность остается на плаву за счет высокой активности частных инвесторов на российском фондовом рынке, эти услуги и сервисы остаются востребованными, пояснила эксперт.

"При этом рынок труда в данном сегменте можно назвать дефицитным – на одну вакансию для инвестаналитика приходится всего два резюме соискателя, активно ищущего работу. Этим объясняется превышение предлагаемой зарплаты (медиана по России – 115 тысяч рублей) над ожидаемой (100 тысяч рублей)", — сказала Игнатова.

Согласно данным исследования, минимальная ожидаемая зарплата инвестаналитиков составляет 25 тысяч рублей, у биржевых аналитиков или брокеров – 20 тысяч рублей, медианная: 100 и 50 тысяч рублей, максимальная – 300 тысяч рублей у всех категорий. Предлагаемая работодателями на сервисе зарплата в 2022 году распределилась следующим образом: минимальная – 50 тысяч рублей (в 2021 году — 30 тысяч), медианная – 180 тысяч, как и годом ранее, максимальная – 325 тысяч рублей (годом ранее 396 тысяч).

В 2021 году в России через сервис предлагалось 730 вакансий биржевых брокеров и 946 инвестиционных аналитиков, а к 2022 году – 602 и 756 соответственно. При этом в 2023 году резюме со статусами "рассматривает предложения" и "активно ищет работу" разместили 1444 инвестаналитика, 16 биржевых аналитиков и 3 брокера.

По опыту работы наиболее востребованными в последние два года были брокеры и аналитики с опытом от 1 года до 3 лет и от 3 лет до 6 лет. Так, например, в 2022 году работодатели искали 288 брокеров и 341 инвестаналитика с опытом от одного до трех лет и 262 брокера и 356 инвестаналитиков с опытом от 3 до 6 лет работы. На тех, у кого опыт более 6 лет, пришлось 31 вакансия брокера и 14 инвестаналитика, на соискателей с отсутствием опыта – 21 и 14 соответственно.