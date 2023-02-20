HeadHunter: на российском рынке труда не хватает аналитиков и биржевых брокеров
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Число вакансий в России для инвестиционных аналитиков и брокеров хоть и снизилось, но незначительно, в то же время рынок можно считать дефицитным, что объясняет превышение предлагаемой зарплаты над ожидаемой, рассказала РИА Новости руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.
"На фоне масштаба событий в инвестиционной среде в 2022 году можно сказать, что рынок труда в данной сфере отреагировал лишь небольшой коррекцией… число вакансий для инвестаналитиков и биржевых брокеров снизилось почти одинаково – на 20% к уровню 2021 года", — сказала она. Относительно небольшое падение спроса на инвестаналитиков и биржевых брокеров связано, скорее всего, с тем, что инвестиционная деятельность остается на плаву за счет высокой активности частных инвесторов на российском фондовом рынке, эти услуги и сервисы остаются востребованными, пояснила эксперт.
"При этом рынок труда в данном сегменте можно назвать дефицитным – на одну вакансию для инвестаналитика приходится всего два резюме соискателя, активно ищущего работу. Этим объясняется превышение предлагаемой зарплаты (медиана по России – 115 тысяч рублей) над ожидаемой (100 тысяч рублей)", — сказала Игнатова.
Согласно данным исследования, минимальная ожидаемая зарплата инвестаналитиков составляет 25 тысяч рублей, у биржевых аналитиков или брокеров – 20 тысяч рублей, медианная: 100 и 50 тысяч рублей, максимальная – 300 тысяч рублей у всех категорий. Предлагаемая работодателями на сервисе зарплата в 2022 году распределилась следующим образом: минимальная – 50 тысяч рублей (в 2021 году — 30 тысяч), медианная – 180 тысяч, как и годом ранее, максимальная – 325 тысяч рублей (годом ранее 396 тысяч).
В 2021 году в России через сервис предлагалось 730 вакансий биржевых брокеров и 946 инвестиционных аналитиков, а к 2022 году – 602 и 756 соответственно. При этом в 2023 году резюме со статусами "рассматривает предложения" и "активно ищет работу" разместили 1444 инвестаналитика, 16 биржевых аналитиков и 3 брокера.
По опыту работы наиболее востребованными в последние два года были брокеры и аналитики с опытом от 1 года до 3 лет и от 3 лет до 6 лет. Так, например, в 2022 году работодатели искали 288 брокеров и 341 инвестаналитика с опытом от одного до трех лет и 262 брокера и 356 инвестаналитиков с опытом от 3 до 6 лет работы. На тех, у кого опыт более 6 лет, пришлось 31 вакансия брокера и 14 инвестаналитика, на соискателей с отсутствием опыта – 21 и 14 соответственно.
https://1prime.ru/state_regulation/20230220/839857656.html