ТАШКЕНТ, 20 фев — ПРАЙМ. Доля инвестиций и кредитов из России в экономику Узбекистана по итогам 2022 года составила 20,3% от общих зарубежных вложений в республику, это самый высокий показатель среди стран-инвесторов, следует из данных узбекистанского агентства статистики. Узбекистан разрешил нерезидентам открывать счета для покупки криптоактивов

По данным статведомства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, в 2022 году увеличилась за год на 10,7%, до 112,2 триллиона сумов (около 9,9 миллиардов долларов), или 41,6% от всех инвестиций в экономику страны.

"Страны-инвесторы с наибольшей долей в объеме иностранных инвестиций и кредитов: Россия —20,3%", — говорится в сообщении в телеграм-канале агентства. Таким образом, объем российских инвестиций в Узбекистане в 2022 году составил 22,8 триллиона сумов (около 2 миллиардов долларов). В тройке стран-лидеров также Китай (16,4%) и Турция (10,1%).

По данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в 2022 году увеличился на 12,6% до 269,9 триллиона сумов (около 24 миллиардов долларов).

Ранее статведомство, сообщало, что российский бизнес в 2022 году создал 967 предприятий в Узбекистане — это лучший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике. В Узбекистане на 1 января с участием российского бизнеса действует 3 156 предприятий (20% от общего числа действующих).

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов. РФ вернулась на первое место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана по итогам 2022 года, торговый оборот между странами вырос на 23% по сравнению с 2021 годом – до 9,28 миллиарда долларов (18,6% в общем внешнеторговом обороте Узбекистана).