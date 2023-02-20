ХЕЛЬСИНКИ, 20 фев — ПРАЙМ. Уровень годовой инфляции в Финляндии по итогам января составил 8,4%, сократившись с 9,1% по итогам декабря 2022 года, сообщает в понедельник статистическое ведомство страны. ЕАБР назвал ожидаемую инфляцию в Белоруссии в 2023 году

"Годовое изменение потребительских цен, рассчитанное Статистическим управлением Финляндии, в январе составило 8,4%. В декабре инфляция составила 9,1%. Снижение инфляции с декабря по январь было вызвано, например, более умеренным ростом цен на электроэнергию", — говорится в сообщении.

Помимо электроэнергии, наибольший рост цен в январе зарегистрирован на дизельное топливо и ставки по ипотечным кредитам, уточняется в сообщении.