БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Постоянные представители стран Евросоюза намерены 22 февраля окончательно согласовать десятый пакет антироссийских санкций, а также очередной пакет санкций против Белоруссии, следует из распространенной повестки предстоящего заседания. СМИ узнали детали новых антироссийских санкций США

Согласование указанных мер прописано в пунктах документа, которые требуют предварительного обсуждения.

Если меры одобрят постоянные представители всех 27 стран ЕС, то пакет будет считаться утвержденным и будет запущена финальная техническая процедура оформления, после чего новые санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.

Заседание постпредов начнется в среду в 10.45 по времени Брюсселя (12.45 мск).

Ранее в ЕС заявляли, что 10-й пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля в годовщину начала конфликта на Украине. Новые ограничения также будут обсуждать в понедельник главы МИД стран ЕС на своем заседании в Брюсселе.