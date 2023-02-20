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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230220/839861753.html
Боррель усомнился в согласовании десятого пакета антироссийских санкций
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. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не уверен в окончательном согласовании главами МИД стран Евросоюза в понедельник десятого пакета антироссийских санкций. "Я не... ПРАЙМ, 20.02.2023
экономика, новости, евросоюз, десятый пакет санкций, жозеп боррель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не уверен в окончательном согласовании главами МИД стран Евросоюза в понедельник десятого пакета антироссийских санкций.
"Я не уверен, что мы завершим согласование 10-го пакета, но мы продолжаем работать", — сказал он.
Совет глав МИД стран ЕС проходит в понедельник в Брюсселе. В ходе него будут обсуждаться конфликт на Украине, санкции против России, а также Иран и Афганистан.
Ранее в ЕС заявляли, что новые ограничения против России планируется ввести 24 февраля.