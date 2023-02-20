БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не уверен в окончательном согласовании главами МИД стран Евросоюза в понедельник десятого пакета антироссийских санкций. ЕС планирует согласовать десятый пакет санкций против России 22 февраля

"Я не уверен, что мы завершим согласование 10-го пакета, но мы продолжаем работать", — сказал он.

Совет глав МИД стран ЕС проходит в понедельник в Брюсселе. В ходе него будут обсуждаться конфликт на Украине, санкции против России, а также Иран и Афганистан.

Ранее в ЕС заявляли, что новые ограничения против России планируется ввести 24 февраля.