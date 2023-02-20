МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Турция не присоединится к антироссийской санкционной политике Запада, но не позволит их обходить, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Литва продолжает лоббировать санкции против "Росатома"

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном, что Анкара будет следовать решениям ООН, к односторонним антироссийски ограничениям не присоединится.

При этом, добавил Чавушоглу, страна не допустит обхода санкций.

"Мы четко заявили об этом с самого начала и не позволяем делать это (обходить санкции)", — отметил он.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявлял, что присоединение к санкциям против России навредит самой Турции.