МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году достиг рекордной отметки: он вырос на 68%, до 9 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров. Лукашенко заявил о "беспрецедентном" товарообороте России и Белоруссии

"Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-эмиратской торговли. По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов США. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами", — отметил он.

Мантуров также уточнил, что объем экспорта из России в ОАЭ вырос на 71%, до 8,5 миллиардов долларов США, а импорта — на 6%, до 500 миллионов долларов. "ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией", — подчеркнул вице-премьер.