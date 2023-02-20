МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейский союз уже ввел основные антироссийские санкции, дальнейшие ограничения направлены на "затягивание петли", рассказал в беседе с LeSoir глава Евросовета Шарль Мишель. Турция не присоединится к антироссийским санкциям, заявил глава МИД страны

Европейские министры иностранных дел в понедельник обсуждают десятый пакет антироссийских ограничений.

По словам Мишеля, основные санкции, включая энергоресурсы, уже были приняты.

"Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода (санкций — ред)", — подчеркнул он.