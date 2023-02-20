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https://1prime.ru/state_regulation/20230220/839862927.html
ЕС принял основные антироссийские санкции, заявил глава Евросовета
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Европейский союз уже ввел основные антироссийские санкции, дальнейшие ограничения направлены на "затягивание петли", рассказал в беседе с LeSoir глава Евросовета Шарль Мишель... ПРАЙМ, 20.02.2023
экономика, новости, ес, санкции против рф, шарль мишель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейский союз уже ввел основные антироссийские санкции, дальнейшие ограничения направлены на "затягивание петли", рассказал в беседе с LeSoir глава Евросовета Шарль Мишель.
Европейские министры иностранных дел в понедельник обсуждают десятый пакет антироссийских ограничений.
По словам Мишеля, основные санкции, включая энергоресурсы, уже были приняты.
"Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода (санкций — ред)", — подчеркнул он.