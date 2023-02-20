БЕЛГРАД, 20 фев — ПРАЙМ. Сербия увеличит расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, заявил президент страны Александр Вучич. Расходы Польши на оборону составят четыре процента ВВП в 2023 году

"Мы сейчас на 2%, но как идут дела — поднимем до 3%. У кого не будет серьезной армии, подвергнется нападению. Государство увеличит свои возможности", — сказал он в ходе осмотра экспозиции выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Вучич также указал на общемировую тенденцию к вооружению. По его словам, например, Польша намерена поднять расходы на оборону до 5% ВВП.