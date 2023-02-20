МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Очередной пакет антироссийских санкций предусмотрит меры по предотвращению их обхода, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Литва продолжает лоббировать санкции против "Росатома"

Главы европейских МИД в понедельник проводят заседание в Брюсселе.

"Меры по ликвидации "дыр" в антироссийских санкциях должны входить в содержание готовящегося десятого пакета. Необходимо искать различные пути для предотвращения обхода санкций", — подчеркнул Липавский.

При этом, отметил он, министры не планируют обсуждать на встрече десятый пакет санкций.

По словам главы чешского ведомства, переговоры по антироссийским ограничениям идут на рабочем уровне.