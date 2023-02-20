МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Новый список санкций Евросоюза против России могут пополнить не менее 28 компаний, сообщил интернет-портал Euobserver со ссылкой на черновик подготовленного списка санкций от 14 февраля.

Чехия

Десятый пакет санкций "ликвидирует дыры", заявил глава МИД Чехии

"Новый черный список добавляет еще 28 юрлиц, которые столкнутся с заморозкой активов в ЕС и запретом работы", — сказано в сообщении портала.

В числе этих фирм есть Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф Банк", а также две страховые компании — "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания. Кроме того, Евросоюз может вести санкции против Общероссийского народного фронта и нескольких производителей вооружения, сообщает интернет-портал.

С конца февраля 2022 года ЕС утвердил девять пакетов санкций против России, включающих в себя финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.