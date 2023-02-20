МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Новый список санкций Евросоюза против России могут пополнить не менее 28 компаний, сообщил интернет-портал Euobserver со ссылкой на черновик подготовленного списка санкций от 14 февраля. Десятый пакет санкций "ликвидирует дыры", заявил глава МИД Чехии

"Новый черный список добавляет еще 28 юрлиц, которые столкнутся с заморозкой активов в ЕС и запретом работы", — сказано в сообщении портала.

В числе этих фирм есть Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф Банк", а также две страховые компании — "Ингосстрах" и Российская национальная перестраховочная компания. Кроме того, Евросоюз может вести санкции против Общероссийского народного фронта и нескольких производителей вооружения, сообщает интернет-портал.

С конца февраля 2022 года ЕС утвердил девять пакетов санкций против России, включающих в себя финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.