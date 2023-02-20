МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российская экономика не сильно пострадала из-за санкций и в следующем году может даже вырасти, пишет британская газета Financial Times. Минфин США пообещал продолжить ослаблять экономику России

Многие предсказывали, что экономический спад в России составит 20 процентов, отмечается в статье, но в итоге сокращение составило около трех-четырех процентов, а в следующем году экономика страны может вырасти. Санкции, по словам автора публикации, не являются по-настоящему глобальными, поэтому России их было легко обойти.

"Украинская экономика находится в глубоком кризисе и зависит от помощи западных союзников", — добавляется в тексте.

В России не раз заявляли, что она справится с санкционным давлением западных государств. В Москве отмечали, что недружественным странам не хватает мужества признать провал антироссийских ограничений.