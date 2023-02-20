МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России весной 2023 года может опуститься ниже 4% вследствие эффекта базы, при этом минимальное значение ожидается в апреле, сказано в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. СМИ: рынок яблок в Польше рухнул из-за запрета на экспорт в Россию

"Годовая инфляция продолжает замедляться в соответствии с прогнозом Банка России. К весне 2023 года она может опуститься до значения ниже 4% вследствие эффекта базы (внешние ограничения в начале 2022 года вызвали инфляционный всплеск в марте – апреле 2022 года). Минимальное значение годовой инфляции ожидается в апреле 2023 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в последующие кварталы по мере выхода из расчета низких месячных значений второй половины 2022 года влияние проинфляционных факторов будет постепенно нарастать, в то время как действие дезинфляционных – сокращаться.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, по итогам текущего года инфляция сложится в диапазоне 5-7%, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее в феврале заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что годовая инфляция в РФ в апреле-мае, вероятно, опустится ниже 4%, однако далее показатель, как ожидается, будет нарастать.