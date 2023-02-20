МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ВВП России в 2022 году, по первой оценке, снизился на 2,1%, следует из данных Росстата. Банк России ожидает минимальное значение годовой инфляции в России в апреле

"Объем ВВП России за 2022 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 114,3%", — говорится в документе.

Оценка статистического ведомства оказалась лучше, чем у Минэкономразвития (в сентябре министерство прогнозировало снижение экономики в 2022 году на 2,9%) и у Банка России (ЦБ РФ оценил спад ВВП в прошлом году в 2,5%).

Как указал Росстат в комментарии, на снижение ВВП оказало влияние сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение.

"Вместе с тем часть отраслей показала рост индекса физического объема добавленной стоимости: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; строительство; гостиницы и рестораны; государственное управление; информация и связь; добыча полезных ископаемых", — отмечается в комментарии.

Российская экономика в прошлом году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал спад экономики страны по итогам года на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и осенью многие прогнозы были пересмотрены в лучшую сторону.

Что касается 2023 года, по действующему прогнозу Минэкономразвития снижение ВВП России продолжится и составит 0,8%. При этом не так давно министр экономического развития Максим Решетников говорил, что текущие оценки по динамике экономики России на этот год более оптимистичнее прежних. Ожидается, что министерство в апреле представит в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.