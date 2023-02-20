МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 3,6%, а спад ВВП на уровне 2,4%, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Банк России ожидает минимальное значение годовой инфляции в России в апреле

Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-7%, а ВВП может сократиться на 1% или вырасти на 1%.