ЦБ ждет годовую инфляцию по итогам первого квартала в 3,6 процента
ЦБ ждет годовую инфляцию по итогу первого квартала в 3,6 процента, спад ВВП в 2,4 процента
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 3,6%, а спад ВВП на уровне 2,4%, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам текущего года будет в диапазоне 5-7%, а ВВП может сократиться на 1% или вырасти на 1%.