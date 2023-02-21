МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале увеличился до 50,6 пункта с 50,3 пункта в январе, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Промпроизводство в еврозоне снизилось на 1,7 процента

Официальные данные об этом опубликует компания S&P Global во вторник, 21 февраля, в 12.00 мск.

В 13.00 мск Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в феврале вырос до 22 пунктов с 16,9 пункта месяцем ранее.

В 18.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в январе вырос до 4,1 миллиона следок с 4,02 миллиона в декабре.