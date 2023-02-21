ТАШКЕНТ, 21 фев — ПРАЙМ. Ведомства и компании Узбекистана и Египта заключили более 20 контрактов и соглашений на общую сумму 1,6 миллиарда долларов, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Россия стала лидером по объему иностранных инвестиций в Узбекистан

Мирзиеев 20-21 февраля находится в Египте с официальным визитом.

По данным пресс-службы, узбекистанский лидер в ходе визита встретился с руководителями ведущих египетских компаний — Elsewedy Electric, El Araby Group, Orascom Construction, Poliserve Group,иAl-Rowad, Lotus Garments Group.

"Глава нашего государства высоко оценил результаты прошедшего накануне узбекско-египетского бизнес-форума, по итогам которого достигнуты конкретные договоренности по реализации более 20 соглашений и контрактов на общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Президент Узбекистана отметил широкие возможности для промышленной кооперации в энергетической, электротехнической, химической, горнодобывающей, текстильной, сельскохозяйственной, фармацевтической и кожевенно-обувной отраслях.

"Перед египетскими компаниями открыты все возможности для совместной реализации больших инвестиционных программ в нашей стране, — сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба.

По итогам встречи будет принята "дорожная карта" для реализации совместных проектов и дальнейшего наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, добавили в пресс-службе Мирзиеева.