Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению Франции достиг 51,6 в феврале
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Согласно опубликованным во вторник результата опроса, в феврале в экономике Франции впервые с октября наблюдался рост активности, поддержку которому оказало небольшое ослабление инфляционного давления и сила рынка труда.
Рассчитываемый компаний S&P Global предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для доминирующей во французской экономике сферы услуг в феврале вырос до 52,8 с 49,4 в январе.
Значение PMI выше 50 указывает на рост активности сравнению с предыдущим месяцем.
Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что в феврале индекс для сферы услуг Франции составит 49,9.
В то же время PMI для производственного сектора снизился до 47,9 с 50,5 в январе при прогнозе роста до 50,8.
Тем не менее предварительный PMI, отражающий динамику активности в сфере услуг и в производственном секторе, в феврале поднялся до 51,6 с 49,1. Экономисты прогнозировали, что составной индекс в феврале составит 49,9.
Предварительный февральский составной индекс стал максимальным за семь месяцев и впервые с октября перешел на позитивную территорию, сказали в S&P Global.
В компании также отметили, что в экономике Франции наблюдался умеренный рост занятости и ослабление инфляционного давления.
Вышедшие на прошлой неделе официальные данные показали, что уровень безработицы во Франции в 4-м квартале прошлого года опустился до 15-летнего минимума, а министр финансов Брюно Ле Мэр неоднократно говорил, что со второго полугодия инфляция начнет снижаться.
"На первый взгляд, предварительный PMI за февраль позитивен, так как указывает, что впервые с октября 2022 года экономика перешла на территорию роста", — сказал старший экономист S&P Global Market Intelligence Джо Хейс.
"Вместе с тем трудно с уверенностью говорить о достижении точки поворота и том, что французская экономика идет путем восстановления, — добавил он. — Спад в производственном секторе в феврале ускорился, а спрос в этом секторе явно хрупок".
https://1prime.ru/state_regulation/20230221/839870190.html