МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Согласно опубликованным во вторник результата опроса, в феврале в экономике Франции впервые с октября наблюдался рост активности, поддержку которому оказало небольшое ослабление инфляционного давления и сила рынка труда. Аналитики ждут роста индекса деловой активности еврозоны в феврале

Рассчитываемый компаний S&P Global предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для доминирующей во французской экономике сферы услуг в феврале вырос до 52,8 с 49,4 в январе.

Значение PMI выше 50 указывает на рост активности сравнению с предыдущим месяцем.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что в феврале индекс для сферы услуг Франции составит 49,9.

В то же время PMI для производственного сектора снизился до 47,9 с 50,5 в январе при прогнозе роста до 50,8.

Тем не менее предварительный PMI, отражающий динамику активности в сфере услуг и в производственном секторе, в феврале поднялся до 51,6 с 49,1. Экономисты прогнозировали, что составной индекс в феврале составит 49,9.

Предварительный февральский составной индекс стал максимальным за семь месяцев и впервые с октября перешел на позитивную территорию, сказали в S&P Global.

В компании также отметили, что в экономике Франции наблюдался умеренный рост занятости и ослабление инфляционного давления.

Вышедшие на прошлой неделе официальные данные показали, что уровень безработицы во Франции в 4-м квартале прошлого года опустился до 15-летнего минимума, а министр финансов Брюно Ле Мэр неоднократно говорил, что со второго полугодия инфляция начнет снижаться.

"На первый взгляд, предварительный PMI за февраль позитивен, так как указывает, что впервые с октября 2022 года экономика перешла на территорию роста", — сказал старший экономист S&P Global Market Intelligence Джо Хейс.

"Вместе с тем трудно с уверенностью говорить о достижении точки поворота и том, что французская экономика идет путем восстановления, — добавил он. — Спад в производственном секторе в феврале ускорился, а спрос в этом секторе явно хрупок".