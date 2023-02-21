МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию оценит экономическую ситуацию и раскроет видение движения России вперед, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала". Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

"Та враждебная реакция коллективного Запада, которая последовала, она естественно легла большим грузом на плечи нашей страны, нашей экономики. И еще одна большая часть, очевидно, будет посвящена тому, как мы с этим справились", — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин даст оценку экономической ситуации в России на фоне санкций, а также свое видение ее дальнейшего развития.

"А мы будем двигаться вперед, в этом нет сомнений", — подчеркнул Песков.