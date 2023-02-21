МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Запад намерен сделать из локального конфликта на Украине глобальное противостояние, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Путин объявил о создании фонда помощи семьям погибших и ветеранов СВО

"Элиты Запада не скрывают свои цели — нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России", — сказал он.

Путин пояснил, что это значит покончить с Россией раз и навсегда. По словам президента, именно так это понимает Россия и соответствующим образом будет на это реагировать.

При этом он добавил, что победить Россию на поле боя невозможно.