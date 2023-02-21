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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230221/839871496.html
Путин: Запад намерен перевести локальный конфликт на Украине в глобальный
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. Запад намерен сделать из локального конфликта на Украине глобальное противостояние, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. "Элиты Запада... ПРАЙМ, 21.02.2023
экономика, новости, россия, запад, владимир путин, послание федеральному собранию
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Запад намерен сделать из локального конфликта на Украине глобальное противостояние, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
"Элиты Запада не скрывают свои цели — нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России", — сказал он.
Путин пояснил, что это значит покончить с Россией раз и навсегда. По словам президента, именно так это понимает Россия и соответствующим образом будет на это реагировать.
При этом он добавил, что победить Россию на поле боя невозможно.