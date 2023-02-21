Путин призвал наращивать восстановление и развитие новых регионов
Путин заявил, что Россия нарастит восстановление и развитие новых регионов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия будет наращивать восстановление и развитие новых регионов, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства во вторник обращается к Федеральному собранию с посланием.
По словам президента, программа социально-экономического развития присоединенных субъектов уже стартовала.
"Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги", — пояснил российский лидер.