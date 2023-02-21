МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия будет наращивать восстановление и развитие новых регионов, заявил президент страны Владимир Путин. Путин: Запад намерен перевести локальный конфликт на Украине в глобальный

Глава государства во вторник обращается к Федеральному собранию с посланием.

По словам президента, программа социально-экономического развития присоединенных субъектов уже стартовала.

"Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги", — пояснил российский лидер.