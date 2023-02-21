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Путин объявил о создании фонда помощи семьям погибших и ветеранов СВО
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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он отметил, что... ПРАЙМ, 21.02.2023
экономика, новости, россия, владимир путин, послание федеральному собранию, специальный фонд адресной помощи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.
Он отметил, что новый фонд помощи будет координировать решение всех социальных вопросов.
"Наш долг поддержать семьи погибших в СВО", — отметил президент и добавил, что на их нужды надо откликаться сразу.
Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почетом, подчеркнул Путин.