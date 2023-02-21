МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Путин призвал наращивать восстановление и развитие новых регионов

Он отметил, что новый фонд помощи будет координировать решение всех социальных вопросов.

"Наш долг поддержать семьи погибших в СВО", — отметил президент и добавил, что на их нужды надо откликаться сразу.

Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почетом, подчеркнул Путин.