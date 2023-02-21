МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Инициаторы антироссийских ограничений наказали сами себя, заявил во время послания Федеральному собранию Владимир Путин.

Запад сам спровоцировал рост цен в своих странах, но обвиняют в этом русских

Глава госдарства добавил, что западные страны стремились смять отечественную экономику, спровоцировать инфляцию и обрушение рубля, а также заставить россиян страдать

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