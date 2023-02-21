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Путин: инициаторы санкций против России наказали сами себя
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Инициаторы антироссийских ограничений наказали сами себя, заявил во время послания Федеральному собранию Владимир Путин. Запад сам спровоцировал рост цен в своих странах, но... ПРАЙМ, 21.02.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Инициаторы антироссийских ограничений наказали сами себя, заявил во время послания Федеральному собранию Владимир Путин.
Запад сам спровоцировал рост цен в своих странах, но обвиняют в этом русских
Глава госдарства добавил, что западные страны стремились смять отечественную экономику, спровоцировать инфляцию и обрушение рубля, а также заставить россиян страдать
Новость дополняется