МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Экономика России оказалась гораздо прочнее, чем предполагали на Западе, вводя санкции, заявил в ходе послания президент РФ Владимир Путин. Путин отметил устойчивую и стабильную работу российских банков

Он добавил, что Запад как "гуманисты" пытался заставить страдать россиян при помощи санкций и тем самым дестабилизировать общество изнутри, но Западу это не удалось.

Путин подчеркнул, что антироссийские санкции — лишь средство для указанной выше цели.

"Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался", — сказал президент.

По словам российского лидера, устойчивость экономической ситуации в стране, отсутствие дефицита товаров на рынке и поддержка бизнеса стали возможны благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов РФ, а также делового сообщества, трудовых коллективов.

Путин во вторник в Гостином дворе оглашает послание Федеральному собранию.