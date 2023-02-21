МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин. Путин: российская экономика оказалась гораздо прочнее чем думали на Западе

"Запад все делает своими руками", — сказал он и добавил, что это не с нашей стороны сокращаются расчеты в долларах или других, "так называемых универсальных", валютах.

Президент подчеркнул, что доля российской валюты во внешнеторговых расчетах страны удвоилась и составила треть.

С учетом валют дружественных России стран — свыше половины.

"Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер", — отметил президент.