Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил Путин
Путин: Россия не сокращает расчеты в долларах, страны Запада делают это своими руками
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия не сокращает расчеты в долларах, заявил во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин.
"Запад все делает своими руками", — сказал он и добавил, что это не с нашей стороны сокращаются расчеты в долларах или других, "так называемых универсальных", валютах.
Президент подчеркнул, что доля российской валюты во внешнеторговых расчетах страны удвоилась и составила треть.
С учетом валют дружественных России стран — свыше половины.
"Будем и дальше вместе с партнерами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчетов, независимой от доллара и других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер", — отметил президент.