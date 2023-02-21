МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия выходит на новый экономический цикл, заявил президент Путин.
Она обретет качественно новый характер, добавил он
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230221/839872410.html
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия выходит на новый экономический цикл, заявил президент Путин.
Она обретет качественно новый характер, добавил он
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230221/839872410.html
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