МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок труда стал более комфортным, чем ранее, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Путин призвал бизнесменов вкладываться в Россию

"Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив, добились снижения безработицы в современных условиях. Сегодня, в условиях таких больших сложностей со всех сторон, рынок труда стал у нас более комфортным, чем был ранее", — сказал он.

Путин напомнил, что допандемийный уровень безработицы составляет 4,7%, а сейчас — 3,7%, что стало историческим минимумом.

Президент подчеркнул, что Россия имеет все возможности для прорыва по многим направлениям.

"Убежден, что у нас есть возможности для подобного прорыва и по другим направлениям, мы не допустили просадки на рынке труде, напротив — добились снижения безработицы в современных условиях, сегодня, в условиях таких больших сложностей со всех сторон", — заявил он.