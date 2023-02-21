МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Смысл для России в выведении экономики на новые рубежи, заявил президент Путин.

Стране нужно выстроить эффективные внутренние экономические и логистические связи, включая развитие морских портов, добавил он.

По словам Путина, необходимо также убрать межведомственные противоречия и разногласия

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