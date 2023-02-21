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https://1prime.ru/state_regulation/20230221/839872707.html
Путин призвал вывести российскую экономику на новые рубежи
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Смысл для России в выведении экономики на новые рубежи, заявил президент Путин. Стране нужно выстроить эффективные внутренние экономические и логистические... ПРАЙМ, 21.02.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Смысл для России в выведении экономики на новые рубежи, заявил президент Путин.
Стране нужно выстроить эффективные внутренние экономические и логистические связи, включая развитие морских портов, добавил он.
По словам Путина, необходимо также убрать межведомственные противоречия и разногласия
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