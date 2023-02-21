МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В России в 2023 году ожидается рост внутреннего спроса, заявил Путин

В этом году в России ожидается рост внутреннего спроса, заявил президент Владимир Путин.

Российские компании, считает он, воспользуются ситуацией и займут ниши покинувших страну компаний.

Кроме того, страна существенно расширит технологические способности экономики

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