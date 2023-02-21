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2023-02-21T13:06:00+03:00

2023-02-21T13:06:00+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230221/839872870.html

Путин ожидает роста внутреннего спроса в России

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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В России в 2023 году ожидается рост внутреннего спроса, заявил Путин В этом году в России ожидается рост внутреннего спроса, заявил президент Владимир... ПРАЙМ, 21.02.2023

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60