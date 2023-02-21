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2023
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Путин ожидает роста внутреннего спроса в России
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В России в 2023 году ожидается рост внутреннего спроса, заявил Путин В этом году в России ожидается рост внутреннего спроса, заявил президент Владимир... ПРАЙМ, 21.02.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В России в 2023 году ожидается рост внутреннего спроса, заявил Путин
В этом году в России ожидается рост внутреннего спроса, заявил президент Владимир Путин.
Российские компании, считает он, воспользуются ситуацией и займут ниши покинувших страну компаний.
Кроме того, страна существенно расширит технологические способности экономики
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