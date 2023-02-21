МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей. Раскрыт способ перейти на более выгодную пенсию

Глава государства отметил необходимость гарантировать россиянам сохранность вложений в добровольные пенсионные накопления с помощью механизма, аналогичному банковскому.

"Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму — до 2 миллионов 800 тысяч рублей", — сказал Путин, напомнив, что показатель для банков составляет до 1,4 миллиона рублей.