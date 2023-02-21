2023-02-21T13:21:35+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230221/839873484.html
Путин заявил о невозможности предотвратить утечку капитала на Запад
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Предотвращение утечки капитала на Запад для России было практически невозможно, заявил глава государства Путин. Он подчеркнул, что вывезших средства за... ПРАЙМ, 21.02.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Предотвращение утечки капитала на Запад для России было практически невозможно, заявил глава государства Путин.
Он подчеркнул, что вывезших средства за границу ограбили.
По словам президента, простые россияне не пожалели тех, кто потерял дворцы, яхты и деньги на Западе
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