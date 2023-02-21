МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Предотвращение утечки капитала на Запад для России было практически невозможно, заявил глава государства Путин.

Он подчеркнул, что вывезших средства за границу ограбили.

По словам президента, простые россияне не пожалели тех, кто потерял дворцы, яхты и деньги на Западе

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