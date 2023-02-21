МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Экономика стала одной из центральных тем послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он заявил, что страна успешно преодолела все испытания и нацелена сделать новый экономический рывок. Кроме того, глава государства предложил дополнительные меры поддержки для нескольких категорий россиян. Путин призвал бизнесменов не цепляться за прошлое

САМИ СЕБЯ НАКАЗАЛИ

В послании Федеральному собранию Путин обратил особое внимание на ситуацию в экономике. Запад развернул против России не только военный, информационный, но и экономический фронт, констатировал он. Страну попытались отключить от каналов финансовых коммуникаций, лишить доступа к экспортным рынкам, ударить по доходам, украсть ее валютные резервы.

Западные "гуманисты" пытались заставить россиян страдать при помощи санкций, обвалить рубль и вызвать разрушительную инфляцию, тем самым дестабилизировав общество, но это не удалось. Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагал Запад. Власти обеспечили устойчивость ситуации, не допустили дефицита товаров на рынке и поддержали бизнес.

В итоге во втором квартале инфляция приблизится к целевому уровню четыре процента, сейчас она около пяти. Банковский сектор России в прошлом году сработал с "приличной" прибылью в 203 миллиарда рублей, это показатель устойчивости финансового положения страны. Экспорт зерна в 2022-2023 сельхозгоду составит 55-60 миллионов тонн — когда-то это казалось неосуществимым планом.

Рынок труда не просел, а стал более комфортным, нежели ранее, подчеркнул президент. До пандемии коронавирусной инфекции безработица составляла 4,7 процента, а сейчас 3,7 — исторический минимум. МРОТ растет темпами выше инфляции, и так будет впредь.

Доля рубля во внешнеторговых расчетах удвоилась за прошлый год и составила треть, а с учетом валют дружественных стран — более половины. Но это не Россия сокращает расчеты в долларах — недружественные страны все делают сами, подчеркнул глава государства. Резервные валюты при такой политике западных элит неизбежно будут утрачивать универсальный характер. Путин предложил увеличить социальные налоговые вычеты

В результате инициаторы санкций против России наказывают сами себя своими руками.

"Спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. Своим гражданам говорят — мы это слышим — говорят, что виноваты во всем русские", — сказал российский президент.

НЕ ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА ПРОШЛОЕ

Предотвратить утечку капиталов из России на Запад было практически невозможно. Но те, кто вывел капиталы за рубеж и планировал там жить, много потеряли — их ограбили, отняв законно заработанные средства. Они потеряли деньги в западных банках, яхты и дворцы за границей, но никто из простых граждан их не пожалел.

"Пора уже понять, что для Запада богатые россияне — второсортные чужаки, с которыми делают все, что угодно. И никакие купленные титулы не помогут — они там граждане второго сорта", — констатировал глава государства. Путин призвал обеспечить рост реальных зарплат

Теперь не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить за рубежом.

"Вы сильные люди, я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично и много лет. Сильные люди, которые прошли сложную жизненную школу. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам", — добавил он.

НОВЫЙ ЦИКЛ

В сегодняшней ситуации страна, как подчеркнул Путин, выходит на новый цикл экономики, которая обретает качественно новый характер.

"Сейчас смысл для России не в том, чтобы приспособиться, а вывести экономику на новые рубежи", — отметил президент. Он призвал убрать любые межведомственные противоречия и разногласия, выстраивать эффективные экономические связи и логистические коридоры внутри государства.

Предстоит существенно расширить технологические способности: для этого российский лидер предложил дать налоговую льготу на покупку отечественного высокотехнологичного оборудования.

Уровень оснащения ядерных сил сдерживания в России составляет 91,3 процента, надо выйти на такой уровень по всем направлениям в Вооруженных силах, развернуть массовое производство передовых военных разработок. Такие технологии есть, и они существенно превосходят зарубежные аналоги, задача развернуть их массовое производство, подчеркнул Путин.

Президент во время оглашения послания Федеральному собранию поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной. Часть платы за жилье возьмет на себя государство. Строительство нужно начать немедленно.

"В первую очередь, конечно, в городах наших значимых, оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах", — уточнил он.

Необходимы и серьезные образовательные реформы. Надо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. Узкие специалисты после базового обучения в высших учебных заведениях смогут продолжить учебу в магистратуре и ординатуре. Студенты, которые учатся сейчас, продолжат обучение по действующим программам, их дипломы не подлежат пересмотру.

За пять лет надо подготовить миллион рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России. За последние годы, как заявил Путин, вырос престиж и авторитет среднего профессионального образования, спрос на выпускников техникумов и колледжей колоссальный.

ЗАЩИТА ГРАЖДАН

Также президент призвал защитить инвестиционные вложения россиян от возможного банкротства финансовых посредников.

Для этого он распорядился оперативно принять законы с возможностью инвестирования долгосрочных сбережений граждан. Нужно гарантировать сохранность пенсионных накоплений по типу страхования вкладов. При этом президент предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов.

Помимо этого, нужно вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве.

"Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит. Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему", — заявил президент. Путин призвал за пять лет подготовить миллион рабочих профессий

Глава государства также предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медицинские расходы со 120 до 150 тысяч рублей.

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ РЕГИОНОВ

Россия продолжит наращивать восстановление и развитие новых регионов, возродит рабочие места и инфраструктуру, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России. Будут построены новые современные дороги, "как мы это делали в Крыму, который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией", добавил Путин.

Он предложил выдавать маткапитал в новых регионах семьям с детьми от 2007 года рождения. Такое же решение было в свое время принято для Крыма и Севастополя.