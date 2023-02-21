МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Страны Евросоюза призвали ограничить компаниям и третьим государствам возможность обхода антироссийских санкций, используя в качестве рычага торговлю с союзом и доступ к единому европейскому рынку, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ. В Минфине США сказали, что грозит компаниям, не соблюдающим санкции

"Двенадцать стран призывают Евросоюз помешать компаниям и третьим странам обходить санкции ЕС против России, используя в качестве рычага торговлю с блоком и доступ к единому европейскому рынку", — передает агентство во вторник.

Как отмечается, документ подготовили Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды для переговоров представителей правительств ЕС о десятом пакете санкций против России из-за ситуации на Украине.