МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян и средний чек за период с 13 по 19 февраля выросли по сравнению с предшествующей неделей на 5,5% и 1,7% соответственно, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Средний чек россиян в кинотеатрах за год вырос на 11 процентов

Уточняется, что на предшествовавшей неделе — с 6 по 12 февраля — расходы выросли на 4,4%, а чек — на 2,6%.

"В период с 13 по 19 февраля средние недельные расходы россиян выросли по сравнению с предшествующей неделей на 5,5%. Индекс недельных расходов составил 6303,9 рубля в денежном выражении", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 11,6%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 1,7% и в денежном выражении составил 700,3 рубля", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс вырос на 4%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.