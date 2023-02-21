МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. США приостановкой ДСНВ-3 получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия приостанавливает участие в ДСНВ

"США получили то, что заслужили своей бездарной антироссийской политикой, то есть приостановку СНВ-3. Нельзя воевать с Россией, делая вид, что по стратегической стабильности — business as usual. Поделом вам!", — написал он в своем англоязычном Twitter-аккаунте.

Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник в ходе послания Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), и подчеркнул, что страна не выходит из договора. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".