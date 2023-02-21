МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (декабрь) 44,7  
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2022) 2,2% 1,5%
3:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2022) 1% 1%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 1% 1%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 8,7% 8,7%
11:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,2% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 8,7%  
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (февраль) 86,4 88,3
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (февраль) 94,1 95
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (февраль) 90,2 91,4
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь) 0% 0,1%
21:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 3,53%  
22:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФСК-Россети — закрытие реестра для участия в ВОСА (21.03.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД)    