МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Повышение зарплат через увеличение МРОТ является стимулом для развития всей российской социальной сферы, заявил РИА Новости член комитета Государственной Думы по соцполитике, депутат от партии "Единая Россия" Андрей Исаев. МРОТ с 2024 года вырастет до 19242 рублей, заявил Путин

Ранее президент Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию, сообщил о планах властей увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции. Так, с 1 января 2024 года проведут дополнительное повышение на десять процентов до 19,2 тысячи рублей.

"Повышение заработных плат в реальном секторе экономики, а на это государство в первую очередь может повлиять через повышение МРОТ, — это разумеется очень серьезный стимул к развитию всей социальной сферы", — отметил депутат.

По словам парламентария правительство заранее просчитало все предложения главы государства.