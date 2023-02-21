В Госдуме оценили повышение зарплат через увеличение МРОТ
Депутат Исаев: повышение зарплат через увеличение МРОТ — стимул для развития соцсферы
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Повышение зарплат через увеличение МРОТ является стимулом для развития всей российской социальной сферы, заявил РИА Новости член комитета Государственной Думы по соцполитике, депутат от партии "Единая Россия" Андрей Исаев.
Ранее президент Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию, сообщил о планах властей увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции. Так, с 1 января 2024 года проведут дополнительное повышение на десять процентов до 19,2 тысячи рублей.
"Повышение заработных плат в реальном секторе экономики, а на это государство в первую очередь может повлиять через повышение МРОТ, — это разумеется очень серьезный стимул к развитию всей социальной сферы", — отметил депутат.
По словам парламентария правительство заранее просчитало все предложения главы государства.