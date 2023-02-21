Elstat: Греция закупила товаров в России на рекордные 9,33 миллиарда евро в 2022 году
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Греция в прошлом году импортировала российских товаров на рекордные 9,33 миллиарда евро, экспорт снизился до 156,4 миллиона евро, следует из данных греческой статистической службы Elstat.
"В период с января по декабрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 9,33 миллиарда евро, увеличившись на 116,9% по сравнению с периодом с января по декабрь 2021 года, когда он был 4,302 миллиарда евро", — отмечено в документах.
Подчеркивается, что Россия поставила нефть и нефтепродукты на 4,166 миллиарда евро, газ на 4,111 миллиарда, алюминий на 430 миллионов и другие товары.
При этом Elstat указывает на сокращение греческого экспорта в Россию на 24,3 процента, до 156,4 миллиона евро. Основными статьями экспорта были провода и кабели с электрической изоляцией, табачные отходы, сырой табак, лифты, эскалаторы и другие машины для подъема.
В службе добавляют, что отрицательное сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в прошлом году достигло 9,173 миллиарда евро.
https://1prime.ru/state_regulation/20230221/839879601.html