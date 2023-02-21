МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Греция в прошлом году импортировала российских товаров на рекордные 9,33 миллиарда евро, экспорт снизился до 156,4 миллиона евро, следует из данных греческой статистической службы Elstat. Федерация потребителей Греции объявила бойкот молочных продуктов

"В период с января по декабрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 9,33 миллиарда евро, увеличившись на 116,9% по сравнению с периодом с января по декабрь 2021 года, когда он был 4,302 миллиарда евро", — отмечено в документах.

Подчеркивается, что Россия поставила нефть и нефтепродукты на 4,166 миллиарда евро, газ на 4,111 миллиарда, алюминий на 430 миллионов и другие товары.

При этом Elstat указывает на сокращение греческого экспорта в Россию на 24,3 процента, до 156,4 миллиона евро. Основными статьями экспорта были провода и кабели с электрической изоляцией, табачные отходы, сырой табак, лифты, эскалаторы и другие машины для подъема.

В службе добавляют, что отрицательное сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в прошлом году достигло 9,173 миллиарда евро.