МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Правительство повысило максимальную планку тарифа за проезд по платным федеральным трассам в России для легковых автомобилей с 3 до 5 рублей за километр, по новым — с 3 до 8 рублей за километр, говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Несколько компаний в Британии перешли на четырехдневную рабочую неделю

Для грузовых автомобилей максимальная планка тарифа также поднимается: с 11,57 до 14,25 рублей за километр, по новым платным дорогам — до 25 рублей за километр.

Ранее с предложением о повышении максимального тарифа выступал Минтранс РФ. "Автодор", в свою очередь, отмечал, что повышение планки максимального тарифа не означает одновременное повышение самих тарифов. Госкомпания может воспользоваться этим правом на участках, где это экономически целесообразно.

В "Автодоре" уточняли, что возможное повышение самих тарифов до нового максимума в первую очередь коснется новых автодорог, в частности М-11 Москва — Санкт-Петербург, ЦКАД в Подмосковье и М-12 Москва — Казань. Дороги, не попадающие под категорию нового строительства — М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", это затронет в меньшей степени.

Прошлая планка по тарифам была утверждена еще в 2016 году, с тех пор дорожная сеть госкомпании значительно возросла: до более 1900 километров. В целом повышение тарифов обусловлено необходимостью привлечения внебюджетного финансирования на продолжение активного строительства новых дорог, притом что себестоимость стройки с тех пор выросла, также сообщали в "Автодоре".