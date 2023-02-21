МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Бизнес и власти РФ согласовали разовый платеж в бюджет как обязательный, однако пока нет ясности, как и исходя из каких параметров его высчитывать, по форме не исключен авансовый платеж, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. Несколько компаний в Британии перешли на четырехдневную рабочую неделю

"Мы договорились, что это будет обязательный платеж — квази windfall tax — налог, "навеянный ветром", появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022 и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет", — сказал Шохин.

По его словами, "при этом сохраняется вопрос — как считать этот "сверхдоход", который по сути сверхдоходом не является".

"Во-первых, как посчитать финансовый результат компании, который подлежит учету для целей уплаты этого сбора. Во-вторых, как его собрать в этом, а не в следующем году", — пояснил глава РСПП.

"В ходе обсуждений мы исходили из того, что единовременный платеж может быть сделан в виде некоего авансового платежа. Моя позиция, что вводить механизм авансового платежа, наверное, правильно, но этот досрочный платеж должен поощряться каким-то дисконтом для компаний", — заключил Шохин.

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

На прошлой неделе Силуанов заявил, что министерство согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы по сравнению с 2019 и 2020 годами за счет специальных поправок в налоговом законодательстве, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается. Кроме того, сообщил министр, предполагается получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей.