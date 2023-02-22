Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в Германии в январе
Destatis: аналитики ждут роста годовой инфляции в Германии в январе до 8,7 процента
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в январе, согласно окончательной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные агентством Trading Economics.
Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в среду, 22 февраля, в 10.00 мск.
Позже, в 12.00 мск, исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в феврале. Эксперты ожидают, что показатель увеличился до 91,2 пункта с 90,2 пункта месяцем ранее.
В 22.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол своего февральского заседания, по итогам которого регулятор повысил учётную ставку до уровня 4,5-4,75% годовых.