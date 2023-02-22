МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в январе, согласно окончательной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные агентством Trading Economics. Исследователи подсчитали потери Германии из-за конфликта на Украине

Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в среду, 22 февраля, в 10.00 мск.

Позже, в 12.00 мск, исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в феврале. Эксперты ожидают, что показатель увеличился до 91,2 пункта с 90,2 пункта месяцем ранее.

В 22.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол своего февральского заседания, по итогам которого регулятор повысил учётную ставку до уровня 4,5-4,75% годовых.