События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 февраля
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2022)
|2,2%
|-0,4% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2022)
|1%
|0,8% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|1%
|-0,8%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|8,7%
|8,6%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,2%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|8,7%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (февраль)
|86,4
|88,3
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (февраль)
|94,1
|95
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (февраль)
|90,2
|91,4
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь)
|0%
|0,1%
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|3,53%
|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ФСК-Россети — закрытие реестра для участия в ВОСА (21.03.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД)
|RUB
|МРСК Урала — СД (отчет гендиректора о ходе выполнения реестра непрофильных активов в 2022 году, отчет об утверждении проекта инвестпрограммы на 2023–2027)
https://1prime.ru/state_regulation/20230222/839882023.html