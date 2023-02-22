МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно окончательной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в Германии в январе

Показатель совпал с первоначальной оценкой.

За январь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 1%, что совпадает с предварительной оценкой.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 9,2% в годовом выражении. За январь цены выросли на 0,5%. Показатели также совпали с предварительными оценками.