Годовая инфляция в Германии составила 8,7 процента
Destatis: годовая инфляция в Германии ускорилась до 8,7 процента по итогам января
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно окончательной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с первоначальной оценкой.
За январь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 1%, что совпадает с предварительной оценкой.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 9,2% в годовом выражении. За январь цены выросли на 0,5%. Показатели также совпали с предварительными оценками.